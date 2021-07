Λασιθίου

Μεγάλη φωτιά στο Λασίθι (βίντεο)

Έλαβε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, μετά τη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λασίθι, στα όρια των δήμων Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η ένταση των οποίων φθάνει έως και τα 9 μποφόρ.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και συγκεκριμένα 51 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Ρίψεις νερού πραγματοποίησε μέχρι τη δύση του ηλίου ένα ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

