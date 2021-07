Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Η σύζυγος του Dj που πέθανε από ηλεκτροπληξία, ξεσπά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σπαραγμός στην κηδεία του 48χρονου Dj ο οποίος βρήκε τον θάνατο σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια οι κονσόλες ήχου.​

Με τη θλίψη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και μάτια βουρκωμένα, φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του 48χρονου Dj που πέθανε από ηλεκτροπληξία σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, είπαν το “τελευταίο αντίο”.

Απαρηγόρητη η σύζυγος του, ξέσπασε για τον άδικο χαμό του, καταγγέλλοντας την «ανευθυνότητα» ορισμένων. «30 χρόνια ήταν στα βράδια, ποτέ δεν κινδύνευσε. Δέκα λεπτά πήγε και τον κάψανε», είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1, ζητώντας δικαίωση για την ίδια και το παιδί τους.

Τραγική φιγούρα και η αδελφή του άτυχου άνδρα. «Πήγε να βοηθήσει, δεν πήγε για να δουλέψει… Και μου τον φέρανε νεκρό», δήλωσε, καταγγέλλοντας πως «οι εγκαταστάσεις όλες ήταν σάπιες εκεί πέρα».

Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, έχουν συλλέξει από το κλαμπ όλα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να “φωτίσουν” τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί και οι κονσόλες ήχου που υπήρχαν στο νυχτερινό κέντρο, προκειμένου να εξεταστούν από ειδικούς.

