Καβάλα

Καβάλα: Τροχαίο με τρεις νεκρούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοτοσικλέτα μετά από σύγκρουση με ΙΧ έπεσε πάνω σε κόσμο που βρισκόταν έξω από κέντρο διασκέδασης.



Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή η οποία στη συνέχεια εξετράπη και ακολουθώντας ανεξέλεγκτη πορεία έπεσε πάνω σε κόσμο που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην είσοδο κέντρου διασκέδασης.

Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας καθώς και δύο άνθρωποι ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πηγή: proininews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόκληση από τουρκικές φρεγάτες στο Αιγαίο (βίντεο)

Φολέγανδρος - Κούγιας: Ο δράστης σχεδίασε με ηρεμία το έγκλημα

Θεσσαλονίκη: Η σύζυγος του Dj που πέθανε από ηλεκτροπληξία, ξεσπά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)