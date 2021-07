Κορινθία

Φωτιά στην Κορινθία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (εικόνες)

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην περιοχή, προκειμένου να οριοθετήσουν το μέτωπο.

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Καλέντζι Κορινθίας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 129 πυροσβέστες με 25 οχήματα καθώς και 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Μέχρι τη δύση του ηλίου, πραγματοποιούσαν κατά διαστήματα ρίψεις νερού εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν έχουν απειληθεί κατοικημένες περιοχές.

