Ηράκλειο: Τροχαίο με 4 τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι ανήλικοι.

Τροχαίο ατύχημα, με τέσσερις τραυματίες, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο.

Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο γκρέμισε και μία κολόνα της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι πρόκειται για ανήλικα παιδιά, ηλικίας 17 ετών. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ένα εξ αυτών πήρε τον αυτοκίνητο των γονιών του εν αγνοία τους καθώς εκείνοι απουσιάζουν εκτός Ελλάδας.

Στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Την προανάκριση για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

