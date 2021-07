Χαλκιδική

Φωτιά σε δάσος στον Ταξιάρχη

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Ταξιάρχη στη Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν για την κατάσβεσή της 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε δύσβατα σημεία και μέχρι αυτή την ώρα δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

