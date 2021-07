Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στη Λίμνη (εικόνες)

Σπίτια κινδύνευσαν από τη μεγάλη φωτιά στη Λίμνη Ευβοίας.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στην είσοδο του οικισμού Λίμνη, στην Εύβοια, απειλώντας σπίτια.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν από εδάφους και από αέρος.

Συγκεκριμένα 12 Πυροσβεστικά Οχήματα και δυο καναντέρ επιχειρούν στο σημείο. Πυροσβεστικές δυνάμεις φτάνουν από την Φθιώτιδας, μέσω Αρκίτσας προς την Αιδηψό, ενώ στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες του δήμου.

