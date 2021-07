Κορινθία

Φωτιές στην Κορινθία – Εκκένωση στο Ρυτό (εικόνες)

Δασική πυρκαγιά στη Νέα Αλμυρή και εκκένωση στο Ρυτό όπου απειλούνται κατοικίες. Αναζωπύρωση στο Καλέντζι.

Σε πολλά μέτωπα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες στην Κορινθία το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς ξέσπασαν εστίες φωτιάς.

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Νέα Αλμυρή Κορινθίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση και παράλληλα να μην απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ώρα, οι αρχές καλούν τους κατοίκους του χωριού Ρυτό Κορινθίας να εκκενώσουν την περιοχή που απειλείται από το πύρινο μέτωπο.

Λίγες ώρες μετά τον μερικό έλεγχο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Καλέντζι Κορινθίας, σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στο σημείο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.



