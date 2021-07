Καρδίτσα

Καρδίτσα: Νεκρός βρέθηκε ο 53χρονος αγνοούμενος

Τραγικός επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Νεκρός βρέθηκε, περίπου έναν μήνα μετά την εξαφάνισή του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”, το οποίο είχε εκδώσει Missing Alert για την εξαφάνιση του 53χρονου, αναφέρει:

«Μετά λύπης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του Κωνσταντίνου Γεώργιου, 53 ετών καθώς σήμερα 24/7/2021, εντοπίστηκε η σορός του. Τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Ο Κωνσταντίνου Γεώργιος είχε εξαφανιστεί στις 28 Ιουνίου 2021 από την περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας και το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε στις 11 Ιουλίου 2021, οπότε και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” θα ήθελε να επισημάνει τη σπουδαιότητα της έγκαιρης ενημέρωσης προκειμένου να υπάρχει περισσότερος χρόνος για έρευνα από την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του Συλλόγου μας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις υπόλοιπες διασωστικές ομάδες.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.»

