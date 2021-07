Χαλκιδική

Κορονοϊός - Χαλκιδική: Κρούσματα σε παιδική κατασκήνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η τρίτη κατασκήνωση στη Χαλκιδική στην οποία εντοπίζονται κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες.

(φωτογραφία αρχείου)

Κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε παιδική κατασκήνωση στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κατασκήνωση στο πρώτο πόδι στην Χαλκιδική, όπου υπάρχουν κρούσματα ανάμεσα στα παιδιά.

Πρόκειται για την τρίτη κατασκήνωση της Χαλκιδικής στην οποία εντοπίζεται ο ιός, μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Μάλιστα, το Σάββατο αποχώρησαν αρκετά παιδιά, αφού ενημερώθηκαν οι γονείς και πήγαν να τα πάρουν.

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο, και αφού βγήκε θετικό το πρώτο τεστ που τους έγινε μέσα στη δομή, επισκέφθηκαν είτε το νοσοκομείο του Πολυγύρου είτε της Θεσσαλονίκης, για να κάνουν μοριακό.

Υπενθυμίζεται, πως εδώ και 10 ημέρες ισχύει πιο αυστηρό πλαίσιο για τις κατασκηνώσεις, καθώς η είσοδος γίνεται πλέον με αρνητικό rapid test 48ωρών ή PCR test 72 ωρών και όχι με self test. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται τα επισκεπτήρια, παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη ή στην περίπτωση αποχώρησης παιδιού από την κατασκήνωση.

Πηγή: thes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Το γλέντι του γάμου βάφτηκε με αίμα -Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κίνα: τυφώνας μετά τις φονικές πλημμύρες (εικόνες)

Κολομβία - bungee jumping: Τραγωδία με 25χρονη που πήδηξε χωρίς να είναι δεμένη (βίντεο)