Αυλίδα: πνίγηκε 5χρονη στη θάλασσα

Νεκρό ανασύρθηκε από την παραλία της Αυλίδας το παιδί που είχε πάει για μπάνιο με τους γονείς του.

Νεκρό ανασύρθηκε ένα κοριτσάκι 5 ετών από την παραλία της Αυλίδας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το παιδί, που είχε πάει για μπάνιο με τους γονείς του, βρέθηκε πνιγμένο λίγο μετά τις 14:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες το άτυχο παιδί, βρισκόταν αρκετή ώρα μέσα στην θάλασσα, όταν οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου προσπάθησαν να του κάνουν τεχνική αναπνοή ενώ λίγο μετά τις 14:30 μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

