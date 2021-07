Κορινθία

Φωτιά στην Κορινθία: σε ολονύχτια επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η φωτιά μαίνεται στην Κορινθία.

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες στην περιοχή Νέα Αλμυρή Κορινθίας, ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Στο μεταξύ, μετά τη δύση του ήλιου, σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, και τη μάχη με τις φλόγες δίνουν πλέον μόνο οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 57 πυροσβέστες με 19 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Από τη κατάσβεση της φωτιάς σήμερα στην Αλμυρή Κορινθίας.... pic.twitter.com/NRg5J2DV4W — Thanos Klononopoulos (@Thanos_Klonos) July 24, 2021

Επίσης, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία το τμήμα της επαρχιακής οδού Ισθμού - Επιδαύρου, που είχε κλείσει νωρίτερα για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Όσον αφορά στη φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση στη δημοτική ενότητα Ασκληπιείου, του δήμου Επιδαύρου, παραμένει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: “Πάρτι” φοροδιαφυγής με τις βίλες, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Επεισόδια σε διαδήλωση με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Εισβολή στην Κύπρο: Σπάνια βίντεο από το 1974