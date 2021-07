Κορινθία

Φωτιά στην Κορινθία: συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές στην Νέα Αλμυρή Κορινθίας και στην δημοτική ενότητα Ασκληπιείου Αργολίδας. Kαλύτερη η εικόνα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Τρία εναέρια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν από νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Νέα Αλμυρή (Κορινθία), προκειμένου να θέσουν μαζί με επίγειες δυνάμεις υπό έλεγχο την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, πάντως η εικόνα έχει βελτιωθεί. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Νέα Αλμυρή αποτελούνται από 98 πυροσβέστες με 33 οχήματα και τέσσερα πεζοπόρα τμήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα κι ένα ελικόπτερο, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην δημοτική ενότητα Ασκληπιείου του δήμου Επιδαύρου, παραμένει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε εξέλιξη, παρουσιάζοντας όμως και σε αυτή την περίπτωση καλύτερη εικόνα.

Στο σημείο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 18 οχήματα και πέντε πεζοπόρα τμήματα· στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα της αυτοδιοίκησης.

