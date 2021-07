Ηράκλειο

Σεισμός στο Ηράκλειο: τρόμος από τις συνεχείς δονήσεις

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι έντονη, ενώ αρκετοί κάτοικοι επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα στους δρόμους και τις παραλίες.

Στο "χορό" των Ρίχτερ κινείται από τα ξημερώματα του Σαββάτου το Ηράκλειο, μετά τον σεισμό των 4,8 βαθμών.

Μετασεισμοί μεγέθους 3,7 και 3,5 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» όλο το νομό, ενώ λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγιναν αισθητοί ακόμα και στο Λασίθι. Παράλληλα, δεν λείπουν και μικρότερες δονήσεις από 2,6 έως 3,2 Ρίχτερ.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Μεσαράς σημειώθηκε σεισμός 2,4 Ρίχτερ στις 07:43 ενώ δύο σεισμικές δονήσεις 3 Ρίχτερ και 2,7 Ρίχτερ καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια του Ηρακλείου.

