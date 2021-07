Αιτωλοακαρνανία

Αμφιλοχία: Καταγγελία 22χρονης για βιασμό από 70χρονο

Η κοπέλα υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Προφυλακίστηκε ο ηλικιωμένος.

Μια συγκλονιστική καταγγελία 22χρονης από χωριό του Βάλτου του δήμου Αμφιλοχίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η κοπέλα κατήγγειλε πως βιάστηκε, και για την υπόθεση απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 70χρονος συγχωριανός της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή την περασμένη Δευτέρα έσπευσε στην οικεία υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας και κατήγγειλε πως την κακοποίησε σεξουαλικά ένας 70χρονος συγχωριανός της ο οποίος έχει μόνιμη κατοικία σε νησί και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο χωριό για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, έγινε λίγες ημέρες πριν ενημερώσει την Αστυνομία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο ηλικιωμένος συγχωριανός της την κάλεσε σπίτι του και ασέλγησε με τη βία πάνω της. Πριν ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του η κοπέλα- όπως ανέφερε- κατάφερε και το έσκασε εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως η διέλευση ενός δίκυκλου απέσπασε την προσοχή του.

Μια μέρα πριν την κακοποίηση, οι δυο τους πήγαν μαζί στην Άρτα όπου ο 70χρονος αγόρασε δώρα στη νεαρή η οποία ωστόσο δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Η καταγγελία κινητοποίησε την αστυνομία που άρχισε αμέσως έρευνα και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε η 22χρονη. Η ιατροδικαστής βρήκε στοιχεία (εκδορές κ.α.) συμβατά με όσα υποστήριξε η νεαρή.

Σχηματίστηκε δικογραφία, ο 70χρονος οδηγήθηκε σε Ανακριτή και Εισαγγελέα Άρτας , απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Πηγή: agrinionews

