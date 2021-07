Μαγνησία

Αλόννησος: Σκότωσαν τον “Κωστή”, τη φώκια μασκότ του νησιού

Οργή στην Αλόννησο. Νεκρή η φώκια "μασκότ" του νησιού. Την σκότωσαν με ψαροντούφεκο.

Δολοφονημένος, έχοντας κατάσαρκα μία βέργα από ψαροντούφεκο βρέθηκε το Σάββατο ο «Κωστής», η διάσημη φώκια - μασκώτ της Αλοννήσου, ο οποίος είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός από μικρούς και μεγάλους για την κοινωνικότητά του. Ενώ, στην περιοχή ήδη έχει γίνει κινητοποίηση για τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως αναφέρει η Οργάνωση MoM: «Δυστυχώς για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η ανθρώπινη κακία και βλακία δεν έχει όρια. H νεαρή αρσενική φώκια «Κωστής» (μασκώτ της Αλοννήσου τους τελευταίους μήνες) είναι νεκρή από ανθρώπινο χέρι».

Και συνεχίζει: «Το αθώο και ανυποψίαστο ζώο, όπως διαπιστώσαμε, χτυπήθηκε επί τούτου με ψαροντούφεκο που έφερε καμάκι μεγάλου διαμετρήματος για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Το γεγονός έχει λυπήσει βαθύτατα και αγανακτήσει όχι μόνο τους ανθρώπους της MOm αλλά και όλους τους ευαισθητοποιημένους κατοίκους και επισκέπτες της Αλοννήσου που είχαν την τύχη να θαυμάσουν τον «Κωστή».

Η Οργάνωση υπογραμμίζει ότι αυτός που προέβη στην αποτρόπαια πράξη προφανώς δεν έχει το ελάχιστο θάρρος να εμφανιστεί και να αναλάβει την ευθύνη της ανοησίας του.

Και επισημαίνει: «Για αυτό και καθώς η συγκεκριμένη πράξη εκτός από ανήθικη είναι και κακουργηματική, καλούμε:

Τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση ώστε να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι.

Όποιον πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το συγκεκριμένο αποτρόπαιο γεγονός να το γνωστοποιήσει άμεσα στις λιμενικές αρχές».

Ενώ, η MOm προχωράει από την πλευρά της σε κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου

