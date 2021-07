Ηράκλειο

Ηράκλειο: Νεκρός κολυμβητής στην Αμμουδάρα

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, ο αλλοδαπός που αγνοούνταν στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον λιμενικό σταθμό Λινοπεράματος, πρόκειται για αλλοδαπό τουρίστα που ήταν κωφάλαλος.

Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε χθες από τα θαλάσσια ρεύματα λόγω της ταραχώδους θάλασσας, και παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη, χάθηκε στα ανοιχτά. Μέχρι αργά το βράδυ, παρά τις προσπάθειες εντοπισμού του από λιμενικούς, δύτες αλλά και ιδιώτες, δεν είχε καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του.

Σήμερα το πρωί, η σορός του αλλοδαπού τουρίστα εθεάθη να επιπλέει στα αβαθή της ίδιας περιοχής, από όπου και ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Συναγερμός έχει σημάνει και στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου για ένα ζευγάρι που αγνοείται από το Σάββατο.





