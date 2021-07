Αχαΐα

Πάτρα: Αδέλφια πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα. Ο ένας αδελφός αυτοκτόνησε και ο άλλος πέθανε δύο ώρες μετά

Δύο ώρες μετά την αυτοκτονία του 81χρονου στην οδό Ακρωτηρίου, πέθανε ο αδελφός του στο Νοσοκομείο.

Ο 58χρονος νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση χτυπημένος απο καρκίνο. Η οικογένεια θρηνεί μέσα σε λίγες ώρες δύο άνδρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 81χρονος (είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας) αυτοπουροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, ενώ η κηδεία του αδελφού του που “έφυγε” από καρκίνο, θα γίνει αύριο Δευτέρα στην Καυρά Ηλείας.

