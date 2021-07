Λάρισα

Τροχαίο ατύχημα με έξι τραυματίες στην Εθνική Οδό

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής, στη Λάρισα με έξι τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη στην εθνική οδό Λάρισας-Τρικάλων και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έξι άτομα τραυματισμένα.

