Κρήτη: Εργαζόμενος ξενοδοχείου σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

Ασύλληπτη τραγωδία σε ξενοδοχέιο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κρήτη, όταν εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υπέστη ηλεκτροπληξία. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καβρού Αποκορώνου, στα Χανιά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διασώστες έκαναν ό,τι μπορούσαν αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή. Ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας στο ξενοδοχείο της Κρήτης.

Σημειώνεται πως η αστυνομία θα ερευνήσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

