Ζάκυνθος

Φωτιά στη Ζάκυνθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του νησιού.

Φωτιά στην περιοχή Νερατζούλες στη Ζάκυνθο, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του νησιού, ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν στη κατάσβεση της πυρκαγιάς ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Έρικσον και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ.

Από την πυρκαγιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Πυρκαγιά ???? σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νερατζούλες Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Σάκκαρη: Η τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά της (εικόνες)

Φωτιά στη Σαλαμίνα

Θεσσαλονίκη: Σακάτεψαν στο ξύλο 15χρονο - Αμοιβή δίνει η μητέρα του για πληροφορίες