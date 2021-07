Εύβοια

Φωτιά στη Χαλκίδα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 15:20 την Κυριακή πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βαθροβούνι Χαλκίδας.

Η φωτιά βρίσκεται τρία χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ καπνοί έχουν σκεπάσει το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

