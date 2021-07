Αρτα

Βιασμός ανηλίκου στην Άρτα: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σπίτι του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παράνομη οπλοκατοχή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή της Άρτας έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Άρτας για τα αδικήματα του βιασμού και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι ο φερόμενος ως δράστης κρύβεται στο σπίτι του, πραγματοποίησαν έρευνα σε αυτό, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Επιπλέον, εντός του σπιτιού βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν σιδερογροθιά, σουγιάς και μαχαίρι κυνηγητικού τύπου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

