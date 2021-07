Κορινθία

Τροχαίο στα Αθίκια: Απανθρακώθηκε ιερέας που γυρνούσε από βάφτιση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και “καρφώθηκε” σε δέντρο. Το όχημα έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Τραγωδία στα Αθίκια Κορινθίας. Ιερέας γυρνούσε από βαφτίσια στο Ναύπλιο και στον δρόμο από Φανερωμένη Xιλιομοδίου προς Αθίκια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε, βγήκε εκτός δρόμου και “καρφώθηκε” σε μια ελιά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρει το όχημα φωτιά και ο ιερέας να βρει τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητο.

Τον άτυχο ιερέα βρήκαν απανθρακωμένο περαστικοί, που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι συντετριμμένοι από αυτό το τραγικό γεγονός, διότι ήταν κάτοικος των Αθικίων και ιερέας στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Αλμυρή Κορινθίας.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λονδίνο: Πλημμύρες από την καλοκαιρινή καταιγίδα (βίντεο)

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Τα “χρόνια πολλά” στη Μαρία Σάκκαρη

ΠΑΟΚ: Νίκη με ανατροπή επί της Φέγενορντ