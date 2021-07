Βοιωτία

Σεισμός στην Θήβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή σε αρκετές περιοχές έγινε η σεισμική δόνηση, το βράδυ της Κυριακής.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής στη Θήβα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει τακτικές... επισκέψεις από τον Εγκέλαδο το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο βόρεια-βορειοανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στα Αθίκια: Απανθρακώθηκε ιερέας που γυρνούσε από βάφτιση (βίντεο)

Άνδρος: Μετωπική αυτοκινήτου με ανήλικους (εικόνες)

Λονδίνο: Πλημμύρες από την καλοκαιρινή καταιγίδα (βίντεο)