Φωτιά στο Ναύπλιο: βελτιωμένη εικόνα

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Ναύπλιο. Σε ύφεση η πυρκαγιά και στην Κορινθία.

Καλή είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Αραχναίου του Δήμου Ναυπλιέων Αργολίδας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Πάντως, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 67 πυροσβέστες, 18 οχήματα και τέσσερα πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Όσον αφορά τη φωτιά στην περιοχή Νέα Αλμυρή Κορινθίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο είναι σε ύφεση.

