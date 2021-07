Θεσσαλονίκη

Μητέρα 15χρονου θύματος ξυλοδαρμού: Τον χτυπούσαν ανελέητα και δεν επενέβη κανένας

Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην πλατεία του Ευόσμου, από συμμορία, όπως καταγγέλλει. Η επικήρυξη και η έκκληση.

«Δεν πίστευα ότι θα συμβεί στο δικό μου παιδί, να μη συμβεί σε άλλο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η μητέρα του παιδιού που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην πλατεία Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Περιγράφοντας το περιστατικό, είπε πως, το παιδί είχε πάει βόλτα και όταν «πολύ πριν τις 9» και καθόταν στην πλατεία Ευόσμου, όταν μία παρέα επτά παιδιών του είπαν ότι θέλουν να του μιλήσουν, επειδή «τους έβγαζε φωτογραφίες».

«Είναι συμμορία που έδρασε και μετά τον ξυλοδαρμό του παιδιού μου, έψαξαν το κινητό του, το άλλο παιδί το χαστούκισαν κι έπεσαν τα γυαλιά του», είπε η γυναίκα και συνέχισε λέγοντας πως «εντελώς ξαφνικά ήρθαν κι άλλα παιδιά, το κλώτσησαν ανελέητα στο κεφάλι, το χτύπησαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο».

Το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιματώματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως λέει η μητέρα του, «δεν επενέβη κανείς. Μόνο μια κοπέλα τους φώναξε και του έδωσε λίγο νερό. Ένας άλλος κύριος πλησίασε, αλλά είχαν τόσο μένος που δεν σταμάτησαν».

«Όποιος γνωρίζει κάτι να μη φοβηθεί, να επικοινωνήσει μαζί μου ή με την Αστυνομία», απηύθυνε έκκληση η γυναίκα, που δίνει αμοιβή για την εύρεση των δραστών.

Τέλος, έκανε έκκληση για περισσότερος φωτισμό και περισσότερη αστυνόμευση», για να «μη φοβάται το παιδί μου να βγει».

