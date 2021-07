Δωδεκανήσα

Ρόδος: φωτιά στην περιοχή της Θολού

Η δημοτική κοινότητα Θεολόγου με ανακοίνωσή της κάλεσε όσους από τους κατοίκους μπορούν να σπεύσουν και να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα, επιχείρηση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Θολού, στην δημοτική ενότητα Πεταλούδων, κοντά στον παλιό σκουπιδότοπο.

Στο σημείο έχουν μεταβεί οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, κάτοικοι και εθελοντικές ομάδες για την αντιμετώπισή της. Η δημοτική κοινότητα Θεολόγου με ανακοίνωσή της πριν από λίγο κάλεσε όσους από τους κατοίκους μπορούν να σπεύσουν και να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν αυτή την ώρα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μετέχει από την πρώτη στιγμή και το ειδικό πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στο νησί της Ρόδου.

Στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Δ.Ε. Πεταλούδων στη Νήσο Ρόδο, επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

