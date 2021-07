Χανιά

Βιασμός αγοριού με νοητική υστέρηση: Συνελήφθη ένας 66χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι γνωστός και φίλος του πατέρα του παιδιού.

(φωτογραφία αρχείου)

Εξελίξεις έχουν προκύψει στο δράμα του - σήμερα 19χρονου - αγοριού με νοητική υστέρηση στον δήμο Πλατανιά, ο οποίος φέρεται να έχει βιαστεί όταν ήταν ανήλικος από έναν 66χρονο.

Ο 66χρονος κατηγορούμενος που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γνωστός και φίλος του πατέρα του παιδιού, συνελήφθη τη Δευτέρα και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο 19χρονος νεαρός φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα, να έχει βιώσει ένα εφιάλτη. Ο πατέρας του παιδιού είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες, καθώς το χτυπούσε και ασκούσε βία πάνω του, ενώ την ίδια ώρα διεξαγόταν και έρευνα από τις αστυνομικές Αρχές, καθώς το 2017 ο τότε ανήλικος είχε καταγγείλει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από έναν 66χρονο χωριανό του, χωρίς ωστόσο τότε να έχει στοιχειοθετηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση.

Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του πατέρα του για ενδοοικογενειακή βία, συνελήφθη και ο 66χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό του αγοριού.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα διαρκείας

Τροχαίο στην Άνδρο: “Μάχη” για τη ζωή δίνουν δύο τραυματίες (βίντεο)

Super League 1: Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος