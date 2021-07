Χαλκιδική

Χαλκιδική: Του έκλεισαν το δρόμο και τον πυροβόλησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαφιόζικη επίθεση στη μέση του δρόμου. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδική.

Περίπου στις 20.00, στον κεντρικό δρόμο της Νικήτης στη διασταύρωση, ένα όχημα με άγνωστο αριθμό ατόμων, κλείσανε την δίοδο στο όχημα που επέβαινε ένας άνδρας.

Βγήκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να τον χτυπούν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναφέρθηκε πυροβολισμός, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος από σφαίρα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες το θύμα δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι δράστες.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΚΑΒ: Διασώστες επανάφεραν στη ζωή 36χρονο που είχε πάθει ανακοπή καρδιάς

Ποινικός Κώδικας: Αυστηρότερες ποινές για ειδεχθή εγκλήματα - Τι αλλάζει στους όρους αποφυλάκισης

Τροχαίο στην Άνδρο: “Μάχη” για τη ζωή δίνουν δύο τραυματίες (βίντεο)