Φωτιά στο δάσος του Σκρα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

“Μάχη” εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στο δάσος του Σκρα, σε δύσβατη περιοχή στο όρος Πάικο, του Κιλκίς. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή παραμένουν 46 πυροσβέστες με 12 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα. Νωρίτερα, ελικόπτερο πραγματοποίησε ρίψεις νερού.

Μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προχώρησαν σε διάνοιξη δρόμων για να διευκολύνουν την πρόσβαση των οχημάτων και των πεζοπόρων τμημάτων της Πυροσβεστικής.

