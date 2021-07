Ηράκλειο

Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος στην Κρήτη. Θύμα αυτή την φορά ένας 26χρονος.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, στις 5:30, στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με δύο διασώστες και το όχημα άμεσης επέμβασης με γιατρό και διασώστη.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, αλλά τελικά υπέκυψε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος – Κουκάς: Τα πάρτι στις βίλες είναι η πηγή του προβλήματος

Τσιάρας για Ποινικό Κώδικα: Δημιουργούμε κανόνες για τον ποινικό μας πολιτισμό

“Άγριες Μέλισσες”: άρχισαν τα γυρίσματα - οι πρώτες εικόνες