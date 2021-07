Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε βαρέλι

Αντιμέτωποι με ένα ανατριχιαστικό θέαμα βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Αστυνομία και ιατροδικαστής στο σημείο.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι άνθρωποι που εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού στον Πλατανιανό ποταμό, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά. Τα ανθρώπινα οστά, εκ πρώτης όψεως, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φαίνονται παλιά και εντοπίστηκαν μέσα σε ένα πλαστικό βαρέλι.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα. Περισσότερα θα γίνουν γνωστά από τον ιατροδικαστή που βρίσκεται στο σημείο μαζί με την αστυνομία.

