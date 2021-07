Μαγνησία

Αλόννησος - “Κωστής”: Αμοιβή 18000 ευρώ για να συλληφθεί ο δολοφόνος της φώκιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικήρυξε τον δράση η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας.

H MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας προσφέρει χρηματική αμοιβή ύψους 18.000 ευρώ σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες σε αρμόδια Αρχή που θα οδηγήσουν, στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, στη σύλληψη των υπευθύνων για τη θανάτωση της φώκιας «Κωστής».

Το ποσό συγκεντρώθηκε γι' αυτόν τον σκοπό μετά την ευγενική προσφορά του Ιδρύματος THALASSA (10.000 ευρώ), των Αττικών Εκδόσεων και της περιοδικής έκδοσης The TOC (5.000 ευρώ), αλλά και υποστηρικτών της MOm (3000 ευρώ).

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη της ταυτότητας του/των δράστη/δραστών μπορούν να επικοινωνήσουν και με τα γραφεία της MOm (τηλ. 2105222888) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας στο https://www.mom.gr/epikoinwnia.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021 – Μηχανογραφικά: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους

Φωτιά στη Σταμάτα: Οι φλόγες έφθασαν σε Ροδόπολη και Διόνυσο (βίντεο)

Ρέθυμνο: Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε βαρέλι