Εργατικό δυστύχημα στις Μοίρες

Υπέκυψε στα τραύματα του ο 50χρονος που έπεσε από σκαλωσιά.

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιοχή των Μοιρών του δήμου Φαιστού.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαριά τραύματα.

Σύμφωνα με το διοικητή του Νοσοκομείου, ο άνδρας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

