Σεισμός στην Ικαρία

Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Ικαρία.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της δόνησης είναι 10 χιλιόμετρα, ενώ η τοποθεσία 28 χιλιόμετρα νότια της Ικαρίας.

