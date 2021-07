Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Πυροβόλησαν επιχειρηματία έξω από το σπίτι του

Έστησαν «καρτέρι» στον 49χρονο, στην αυλή του σπιτιού του και του πήραν 15000 ευρώ. Ο τραυματισμένος άντρας οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο ,

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ στη Ζάκυνθο, για δύο τουλαχιστον δράστες που πυροβόλησαν και λήστεψαν 49χρονο επιχειρηματία έξω από το σπίτι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο δράστες είχαν στήσει "καρτέρι" στον 49χρονο, στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό Μαρινέικα. Ο άτυχος άνδρας είχε μαζί του την είσπραξη της ημέρας, από το εστιατόριο του, που σύμφωνα με την κατάθεσή του ανέρχεται στα 15.000 ευρώ περίπου.

Μόλις κατέβηκαν από το αμάξι τους ο 49χρονος μαζί με την σύζυγο του, οι δύο ένοπλοι ληστές τους ακινητοποιήσαν και τους ζήτησαν τα χρήματα που είχαν μαζί τους. Ο 49χρονος επιχειρηματίας αντιστάθηκε και ακολούθησε μια μικρή "μάχη" με τους ληστές. Κατά την συμπλοκή, ο ένας εκ των δραστών πυροβόλησε στο μηρό τον άτυχο επιχειρηματία, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει σοβαρά, και του πήρε την είσπραξη της ημέρας.

Στην συνέχεια, ο τραυματισμένος 49χρονος οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει συλλέξει υλικό από κάμερες ασφάλειες.

