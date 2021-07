Καβάλα

Καβάλα: Βίντεο - σοκ από το πολύνεκρο τροχαίο

Σοκάρει το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Σοκάρει το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από το πολύνεκρο τροχαίο στην Καβάλα την περασμένη Παρασκευή, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους

Από το δυστύχημα ακαριαίο θάνατο βρήκε ο 32χρονος οδηγός της μηχανής, πατέρας ενός βρέφους η οποία ανατράπηκε εκτός του δρόμου, προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού και παρέσυρε πεζούς που περίμεναν να μπουν σε νυχτερινό κέντρο για το γλέντι ενός γάμου.

Τη ζωή τους επίσης έχασαν ένας 39χρονος και μια 61χρονη, μητέρα και γιος από τη Δράμα, καλεσμένοι του γάμου, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι τρεις πεζοί ηλικίας 52, 68 και 68 ετών οι οποίοι και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το kavalapost.gr