Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν ύποπτοι για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

Τέσσερις από τους επτά ανηλίκους που έχουν κατηγορηθεί ταυτοποιήθηκαν, ενώ το θύμα βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Τέσσερις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την βίαιη επίθεση κατά 15χρονου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για δύο 16χρονους, ελληνικής καταγωγή και δύο 18χρονους, αλβανικής και ελληνικής καταγωγής, σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία.

Οι νεαροί δράστες φέρεται να υποστήριξαν ότι δεν επιτέθηκαν στον 15χρονο για να τον ληστέψουν και να του πάρουν το κινητό, αλλά επειδή όπως ανέφεραν θεώρησαν ότι τους φωτογράφισε και τους κοίταξε περίεργα.

Σε δηλώσεις που έκανε η μητέρα του θύματος στον ΑΝΤ1 είπε πως, οι δράστες έψαξαν το κινητό του 15χρονου, χωρίς να βρουν κάποιες φωτογραφίες, προτού τον χτυπήσουν «ανελέητα» στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, από όπου παίρνει σήμερα εξιτήριο.

