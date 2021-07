Δωδεκανήσα

Αντώνης Βεζυρόπουλος: Πέθανε ο βοσκός των Ιμίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πάνω από είκοσι χρόνια επισκεπτόταν τις βραχονησίδες στα Ίμια. Στην Κάλυμνο η κηδεία του Αντώνη Βεζυρόπουλου.

Πέθανε σήμερα τα ξημερώματα, στο νησί Ψέριμο, όπου κατά καιρούς διέμενε, σε ηλικία 94 χρονών ο Αντώνης Βεζυρόπουλος ο οποίος ήταν γνωστός ως ο «βοσκός των Ιμίων».

Ο Αντώνης Βεζυρόπουλος για περισσότερο από 20 χρόνια διατηρούσε 40 κατσίκια περίπου, πάνω στις δύο νησίδες τις οποίες επισκεπτόταν ανελλιπώς για όσο καιρό του επέτρεπε η ηλικία του.

Ο εκλιπών έχει γράψει ιστορία με την παρουσία του στα Ίμια και αποτελεί μια εμβληματική μορφή που έχει βάλει τη δική της σφραγίδα σχετικά με την ελληνικότητα των δύο νησίδων.

Η σορός του μεταφέρθηκε στις 7.30 το πρωί από την Ψέριμο στην Κάλυμνο, όπου θα γίνει η κηδεία του.

Τον συνόδευαν η σύζυγος του, η κόρη του, που έχει έλθει στην Ελλάδα από την Αμερική και ο μικρός του γιός.

Στο λιμάνι τον περίμεναν α ο άλλος γιος του και συγγενείς.

Φωτογραφίες, πληροφορίες: kalymnos-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: Οδεύει προς τις φυλακές Τρίπολης

Κορονοχρέη: Πώς γίνεται η ρύθμισή τους

Μητσοτάκης σε Αναστασιάδη: Η πατρίδα σας χρειάζεται δίπλα