Αχαΐα

Αχαΐα: Φωτιά στη Δροσιά Ερυμάνθου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Δροσιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Δροσιά του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Δροσιάς Ερυμάνθου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2021

