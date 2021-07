Χαλκιδική

Χαλκιδική: Συνελήφθη ένας άνδρας για την “μαφιόζικη” επίθεση

Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.



Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε -μαζί με ομάδα συνεργών του- ημεδαπό, που επέβαινε στο όχημα του, σε κεντρικό δρόμο της Νικήτης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 26 Ιουλίου ο συλληφθείς και άλλα πέντε άτομα, αφού ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας, προσεγγίζοντάς το με άλλο όχημα, τον τραυμάτισαν χτυπώντας τον με τα χέρια και τα πόδια τους, αλλά και εκτοξεύοντάς του πέτρες. Ταυτόχρονα, ένας από αυτούς πυροβόλησε μία φορά προς το μέρος του, με πυροβόλο όπλο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει και στη συνέχεια διέφυγαν με το όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Χθες το απόγευμα ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Επιπλέον, από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκε ένας κάλυκας φυσιγγίου πυροβόλου όπλου.

