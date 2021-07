Αχαΐα

Αχαΐα – Φωτιά στην Δροσιά: Εντολή εκκένωσης του οικισμού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε χαράδρα. Φωτιά και στην Ελεκίστρα.



Εντολή για την προληπτική εκκένωση της κοινότητας Δροσιάς στην Αχαΐα, δόθηκε από την Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 13:00 το μεσημέρι, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι από την φωτιά που μαίνεται σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε χαράδρα, αλλά οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, μάχη με τις φλόγες δίνουν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων και το Beriev-200, καθώς και δύο ελικόπτερα.

Φωτιά και στην Ελεκίστρα

Εντολή για προληπτική εκκένωση της κοινότητας Σουλίου, που βρίσκεται στις παρυφές της Πάτρας, δόθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην γειτονική περιοχή της Ελεκίστρας.

Στην περιοχή βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που βοηθούν στην εκκένωση της κοινότητας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Φωτογραφίες - βίντεο: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Βεζυρόπουλος: Πέθανε ο βοσκός των Ιμίων

Μητσοτάκης σε Αναστασιάδη: Η πατρίδα σας χρειάζεται δίπλα

Ο Πέτρος Φιλιππίδης με χειροπέδες πηγαίνει στις φυλακές Τρίπολης (εικόνες)