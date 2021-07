Αχαΐα

Φωτιά στην Πάτρα: Καίγονται σπίτια - Τραυματίστηκε πυροσβέστης (εικόνες)

Απομακρύνονται κάτοικοι, σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη φωτιά στην Πάτρα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν την κατάσταση, ενώ τραυματίστηκε πυροσβέστης στην περιοχή της Μόμα, όπου παρελήφθη από Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ.

Η Αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να απομακρυνθεί από την περιοχή του Νέου Σουλίου και να κατευθυνθεί προς την Περιβόλα, καθώς ήδη υπάρχουν σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον τρία σπίτια στην περιοχή Άνω Σούλι έχουν υποστεί ζημιές από την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο οικισμός εκκενώθηκε λίγο μετά τις 16.00 ενώ υπάρχουν ακόμα κάτοικοι που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους παρά τις εκκλήσεις της Αστυνομίας.

Παράλληλα, εκκενώνεται και ο καταυλισμός των ρομά στον Ριγανόκαμπο. Οι ρομά είναι σε κατάσταση πανικού και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά με τους κουβάδες στα χέρια φωνάζοντας "καιγόμαστε". Καμπάνες χτυπούν σε κάθε οικισμό, ενώ οι άνθρωποι μαζεύουν όσα πράγματα μπορούν και επιβιβάζονται στα οχήματά τους.

«Στην κοινότητα Κούμπερι Αχαΐας έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια οι κάτοικοι της κοινότητας Δροσιάς, που εκκενώθηκε », ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, ενώ όπως προσέθεσε, «όσοι έχουν σπίτια στην Πάτρα θα μεταφερθούν εκεί». Όσον αφορά στην φωτιά, ο δήμαρχος είπε ότι το πύρινο μέτωπο είναι μεγάλο και ο άνεμος αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη στις παρυφές της Πάτρας, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ειδικότερα, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 25 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού λεξι αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα του δήμου Πατρέων.

Στο μεταξύ, διεκόπη, για προληπτικούς λόγους, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιμετρική οδό της Πάτρας, αφού μεγάλο τμήμα του δρόμου βρίσκεται κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Πάτρας και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε με τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ Νίκο Παπαευσταθίου και τους ζήτησε να θέσουν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας όλες τις υγειονομικές δομές και το ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου που εφημερεύει σήμερα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα και το Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στις ειδικότητες Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής. Μέχρι στιγμής έχουν διακομιστεί στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με αναπνευστικα προβλήματα, δύο πυροσβέστες και μια γυναίκα κάτοικος της περιοχής. Επίσης, στο Κέντρο Υγείας Νοτίου Τομέα Πατρών παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άνδρα κάτοικο της περιοχής με θλαστικό τραύμα. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Πηγή: thebest.gr

