Κακοποίηση 18χρονου με νοητική υστέρηση στα Χανιά: Στη φυλακή ο πατέρας και ο φίλος του

Προφυλακίστηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από διαδικασία που διήρκησε πάνω από 8 ώρες.

Προφυλακίστηκαν οι δύο Χανιώτες -ο πατέρας και ο φίλος του- που κατηγορούνται για την βάναυση κακοποίηση ενός 18χρονου αγοριού με νοητική υστέρηση σε χωριό του δήμου Πλατανιά.

Τα δυο άτομα προφυλακίστηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από διαδικασία που διήρκησε πάνω από 8 ώρες.

Αμφότεροι δήλωσαν αθώοι όμως οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.

