Βόλος: Νεκρός σε νταμάρι βρέθηκε 31χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ο τραγικός επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης γράφτηκε το πρωί της Πέμπτης.

Νεκρός εντοπίστηκε, λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης, από εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο 31χρονος Ανδρέας Μποτονάκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, που αγνοούνταν τις τελευταίες ημέρες κι εθεάθη στις 21 Ιουλίου κοντά στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός βρέθηκε νεκρός, κοντά στο σημείο όπου είχε στήσει την σκηνή του, στη Γορίτσα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του ήταν σε αποσύνθεση. Το σημείο που βρέθηκε δείχνουν ότι έπεσε ή πήδηξε από τα βράχια.

Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων κάλεσε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ενώ αναμένονται και οι γονείς του άτυχου νέου από τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: magnesianews.gr

Εικόνες από την επιχείρηση εντοπισμού του άτυχου νέου δημοσιοποίησε το thenewspaper.gr

