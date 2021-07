Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πυροβολισμοί σε προπορευόμενο όχημα

Νωρίς το βράδυ σημειώθηκε το περιστατικό πυροβολισμών κατά οχήματος αυτοκινήτου στην Τούμπα.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ εναντίον επιβατών οχήματος, το οποίο κινείτο στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 21:45, στην οδό Παπάφη στην Τούμπα, συνοδηγός σε όχημα πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον οχήματος που προπορευόταν.

Μετά το συμβάν και τα δύο οχήματα έφυγαν από το σημείο.

Αστυνομικοί που έφτασαν αμέσως στην περιοχή εντόπισαν σταθμευμένο στην οδό Κλεάνθους το αυτοκίνητο που δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας- Τριανδρίας.

