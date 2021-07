Αχαΐα

Φωτιά στην Πάτρα και εκκένωση του Προφήτη Ηλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάτρα, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλή σημεία.

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιμετρική οδό της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και στην περιοχή επιχειρούν περίπου 15 οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων.

Λόγω της φωτιάς δόθηκε από την Πυροσβεστική εντολή για την προληπτική εκκένωση κατοικιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι και εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του κλειστού γηπέδου «Τόφαλος», ενώ τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα έχουν ξεκινήσει τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο.





Φωτογραφίες, βιντεο: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο Ανδρών: Στους “8” μετά τη νίκη επί της Ιαπωνίας

Πέτρος Φιλιππίδης: Η απολογία και η κατάρρευση της Ελπίδας Νίνου

Πόθεν έσχες – Κυριάκος Μητσοτάκης: η δήλωση του Πρωθυπουργού