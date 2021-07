Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έφοδος των Αρχών σε παράνομο καζίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον υπεύθυνο του καταστήματος, αλλά και σε θαμώνες.

Νέο "χτύπημα" κατά του παράνομου τζόγου σημείωσε η Ελληνική Αστυνομία. Κατά την έφοδο των αστυνομικών σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και τέσσερις παίκτες.

Ύστερα από έρευνα στον χώρο του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής (server) με τις συνδεδεμένες σε αυτόν 2 κεντρικές μονάδες καθώς και 685 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παράνομα παίγνια, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο νοσοκομείο εκτάκτως

Πέτρος Φιλιππίδης: Η απολογία και η κατάρρευση της Ελπίδας Νίνου

Φωτιά στην Πάτρα και εκκένωση του Προφήτη Ηλία (εικόνες)