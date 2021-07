Καβάλα

Καβάλα: έκρυψε κοκαΐνη σε κρουασάν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μπλόκο" σε ταξιδιώτη από τη Γερμανία που έφθασε στο αεροδρόμιο της Καβάλας.

Με έναν πρωτότυπο τρόπο ένας άνδρας, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Καβάλας από τη Γερμανία, προσπάθησε να περάσει ποσότητα κοκαΐνης στη χώρα μας.

Οι αστυνομικοί σε έλεγχο που έκαναν στο σακίδιο του εντόπισαν μικροποσότητες κοκαΐνης σε αρτοσκεύασμα, που είχε επανασυσκευάσει σε νάιλον συσκευασίες.

Ο άνδρας συνελήφθη και κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Στήριξη στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Βόλος: Νεκρός σε νταμάρι βρέθηκε 31χρονος που είχε εξαφανιστεί

Πέτρος Φιλιππίδης: Η απολογία και η κατάρρευση της Ελπίδας Νίνου